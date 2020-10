FC Liverpool: Jürgen Klopp gegen Aston Villa in Premier League mit historischer Klub-Pleite

Was für eine Klatsche für den FC Liverpool. Bei Aston Villa glänzt beim 7:2-Sieg ein No-Name mit drei Treffen gegen Klopps Stars.

Historische Niederlage für den FC Liverpool! Das 2:7 (1:4) bei Aston Villa am Sonntagabend ist die höchste Ligapleite der Reds in der Vereinsgeschichte.

Jürgen Klopps Miene versteinerte sich während der Partie immer mehr. Der sonst so emotionale Coach des FC Liverpool stand phasenweise reglos an der Seitenlinie.

Das, was ihm seine Mannschaft bei Aston Villa zeigte, ließ den Coach ratlos zurück. Der Abstiegskandidat schoss den Meister mit 7:2 aus dem Stadion - und ließ zahlreiche weitere Großchancen aus.

"Es ist schwer, so zu verlieren wie wir heute. In erster Linie haben wir Aston Villa stark gemacht. Wir müssen ihnen aber die Anerkennung zollen, die sie verdienen. Es geht darum, zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass das nicht noch einmal passiert", erklärte Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk bei Sky .

Überragend waren bei den Birminghamern Ollie Watkins und Jack Grealish. Der 24-jährige Stürmer Watkins schoss gleich drei Treffer (4./23./39.) und legte einen weiteren auf. Der Stürmer war bisher noch völlig unbekannt und zuvor hatte er in der Premier League nie getroffen. Ebenfalls nicht zu stoppen war Doppeltorschütze Jack Grealisch (66./77.), der auch noch drei Assists lieferte.

"Es ist unglaublich, einen Hattrick erzielt zu haben. Nach dem ersten Tor wuchs mein Selbstvertrauen, aber am Ende hätte ich wahrscheinlich mehr als drei Treffer erzielen müssen. Wir haben gesehen, wie hoch sie spielen, und der Spielplan war, hinter sie zu kommen. Man konnte sehen, dass es funktioniert. Wir haben uns heute etwas erträumt, aber sicher nicht gedacht, dass es so ein Ergebnis wird", meinte Watkins euphorisiert bei BBC .

Bei den mit Ausnahme der positiv auf Corona getesteten Sadio Mané und Thiago sowie des kurzfristig ausgefallenen Keepers Alisson in Bestbesetzung angetretenen Liverpoolern verkürzte Mohamed Salah zweifach (33./60.). Liverpool fiel in der Tabelle durch das Debakel auf den fünften Platz. Liverpool-Keeper Adrian leitete das erste Gegentor bereits mit einem haarsträubenden Fehlpass im eigenen Strafraum ein, in der Folge zeigte sich auch die Defensive der Gäste ungewohnt anfällig. Bei drei Gegentreffern wurde der Ball zudem noch abgefälscht.