NFL: Cam Newton hat Corona - New England Patriots vs. Chiefs steigt trotzdem

Cam Newton wird positiv auf Corona getestet. Das Topspiel zwischen den New England Patriots und den Chiefs findet trotzdem statt.

Obwohl Quarterback Cam Newton positiv auf das Coronavirus getestet wurde, findet das NFL-Topspiel zwischen den New England Patriots und den Kansas City Chiefs statt. Die Partie, die ursprünglich für Sonntagabend geplant war, wurde auf die Nacht auf Dienstag verschoben.

Am Samstag hatte New England bestätigt, dass "ein Spieler der Patriots positiv auf COVID-19 getestet wurde" und dass "sich der Spieler sofort in Selbstquarantäne begab". Wie ESPN-Insider Adam Schefter berichtete, war dieser Spieler der MVP von 2015.