Serie A: SSC Neapel streitet mit Verband wegen Corona-Regeln

Der SSC Neapel tritt wegen Corona-Erkrankkungen nicht in Turin an. Die Nichtbeachtung der Serie-A-Regularien erklärt der Verein mit der Anordnung des Gesundheitsamtes.

Der Verzicht des SSC Neapel auf das Topspiel am Sonntagabend beim italienischen Fußball-Meister Juventus Turin wegen mehrerer Corona-Fälle in Team und Klub stellt womöglich den COVID-19-Konsens zwischen dem nationalen Sport und der Regierung auf eine ernste Belastungsprobe.

Die entsprechenden Richtlinien sähen für solche Fälle wie in Neapel vor, dass eine Mannschaft mit negativ getesteten Spielern anzutreten hätte. Napoli hingegen betonte die Autorität der Gesundheitsbehörden in seiner Stadt, die eine Reise untersagt hatten. Der Klub schickte seine Profis in Heim-Quarantäne, die nur für die Fahrt zum und Teilnahme am Training unterbrochen werden soll.