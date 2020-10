Volleyball-Bundesliga Frauen: MTV Stuttgart mit Auftakt-Sieg gegen Vilsbiburg

Kästner feiert Comeback

"Dass ich ein halbes Spiel machen durfte, hat mich sehr gefreut", so Kästner, die ihre Leistung dennoch kritisch betrachtete. "Es geht immer besser. Aber fürs erste Spiel war es ganz ok. Es ist aber noch viel Luft nach oben."

Die Roten Raben, die bei Saisonabbruch Platz fünf in der Tabelle belegten und in der vergangenen Saison beide Duelle gegen die Stuttgarterinnen verloren, gingen als klare Underdogs in das Spiel. "Unser Ziel war es, druckvoll aufzuschlagen. Das ist uns anfangs gelungen, später nicht mehr so wirklich", lautete das Fazit von Corina Glaab.