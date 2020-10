Bundesliga: Baumann bestätigt Wechsel von Davy Klaassen von Werder zu Ajax

Klaassen machte bereits am Sonntagmorgen deutlich, dass er gerne nach Amsterdam zurückkehren würde: "Ajax ist mein Verein! Das ist einfach so, deshalb möchte ich gerne zurück.", sagte er der Deichstube. Eine Einigung zwischen ihm und Ajax besteht wohl schon länger.

Klaassen, der 2018 als Rekordtransfer für rund 13,5 Millionen Euro vom FC Everton an die Weser kam, stand am Samstag beim 1:0 gegen Bielefeld in der Startelf und hatte sein Team erneut als Kapitän aufs Feld geführt.