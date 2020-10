FC Bayern: Dick Advocaat will Joshua Zirkzee zu Feyenoord Rotterdam holen

Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Eric-Maxim Coupo-Moting (31). Sollte der ehemalige Mainzer und Schalker kommen, so würde der Rekordmeister sein Sturm-Juwel Joshua Zirkzee gerne verleihen und ihm so Spielpraxis bieten.

Einen potenziellen Abnehmer gibt es nun. Dick Advocaat (73), Trainer von Feyenoord Rotterdam, bot sich beim niederländischen Rundfunkanstalt RTV Rijnmond quasi als Abnehmer an. Er will den Niederländer Zirkzee in seine Heimat lotsen.