La Liga: Benzema-Jubiläum bei Real-Sieg, Barcelona gegen Sevilla gefordert

Real Madrid gewinnt in Levante und übernimmt die Tabellenführung. Karim Benzema feiert gegen den Tabellenachtzehnten ein Tor-Jubiläum.

Real Madrid hat sein Gastspiel in Levante mit 2:0 gewonnen und die Tabellenführung erobert.

In einem vor allem in der zweiten Halbzeit chancenreichen Spiel brachte Vinícius Júnior die Königlichen durch einen Schlenzer nach einer von Levante unzureichend geklärten Ecke früh in Führung (16.).