FC Bayern: Robert Lewandowski schießt 100. Tor in Allianz Arena

Robert Lewandowski erzielte gegen die Hertha sein 100. Tor in der Allianz Arena © Imago

Der Pole erzielte laut der offiziellen Bundesliga-Website gegen Hertha BSC sein 100. Bundesliga-Tor für den FC Bayern in der heimischen Allianz Arena.

Lewandowski trifft zur Bayern-Führung

Lewandowski, der unlängst zu Europas Fußballer des Jahres gekürt wurde, war zuvor in seinen letzten drei Einsätzen für den FCB ohne Tor geblieben.

Gegen die Hertha am Sonntag war er in der 40. Minute nach Vorarbeit von Serge Gnabry mit rechts zur 1:0-Führung zur Stelle, nachdem Hertha-Keeper Alexander Schwolow seinen ersten Versuch per Kopf noch stark pariert hatte.