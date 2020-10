Radsport: Primoz Roglic siegt bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, Alaphilippe bestraft

Nach 257 Kilometern riss der Weltmeister, der in einer fünfköpfigen Ausreißergruppe durchkam, jubelnd die Arme hoch. Aber kurz vor der Ziellinie sprintete Primoz Roglic (Jumbo - Visma) noch an dem Franzosen vorbei und krallte sich den Prestigesieg in der wallonischen Hauptstadt.