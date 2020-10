Reiten: In Swoop wird Zweiter beim 100. Prix de l'Arc de Triomphe

Beim Deutschen Derby triumphierte In Swoop sensationell © Imago

In Swoop sorgt beim 100. Prix de l'Arc de Triomphe erneut für Furore. Der Deutsche Derbysieger kommt nach einem grnadiosen Rennen knapp als Zweiter über die Linie.

Der deutsche Derbysieger In Swoop hat den nächsten großen Erfolg verpasst: Der dreijährige Hengst im Besitz des Gestüts Schlenderhans musste sich beim 100. Prix de l'Arc de Triomphe mit Ronan Thomas im Sattel nur Sottsass unter Cristian Demuro geschlagen geben.

Der in Frankreich von Francis-Henri Graffard trainierte In Swoop hatte nach seinem Erfolg im Deutschen Derby eine zweimonatige Pause eingelegt und zuletzt im Grand Prix de Paris Rang zwei belegt.

"In Swoop hat mächtig beschleunigt und wurde immer stärker. Bis ins Ziel hat er riesig gekämpft", sagte Jockey Ronan Thomas nach dem erst fünften Rennen überhaupt seines Pferdes. Trainer Graffard ergänzte:

"Das war eine klasse Leistung und In Swoops bislang beste Form in einer großartigen Saison. Er kann auf dieser Ebene mit den besten Pferden mithalten. Natürlich ist es ärgerlich, so knapp geschlagen worden zu sein."