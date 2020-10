2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 LIVE im TV, Stream, Ticker

Zum Abschluss des dritten Spieltages der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg den SV Darmstadt 98. Der FCN will nach dem Sieg in der Vorwoche nachlegen.

In der zweiten Fußball-Bundesliga steht am Abend der Abschluss des dritten Spieltages auf dem Programm. Dabei empfängt der 1. FC Nürnberg den SV Darmstadt 98 ( 2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

Nach dem Unentschieden zu Saisonbeginn gegen Regensburg, und dem 1:0-Sieg in der Vorwoche gegen den SV Sandhausen wollen die Clubberer in der dritten Woche mit einem Sieg nachlegen. In der Tabelle liegt das Team aus Franken aktuell auf Rang zehn. Ein Sieg gegen Darmstadt würde den Club - punktgleich mit Holstein Kiel - an die Tabellenspitze katapultieren.