FC Augsburg: Heiko Herrlich laut Reuter auf dem Weg der Besserung

"Ihm geht es wieder sehr gut, glücklicherweise", sagte Reuter bei Sky . Herrlich hatte sich am Freitag in stationäre Behandlung begeben.

Herrlich über Reuter: "Hört sich wieder richtig gut an"

"Er hört sich auch wieder richtig gut an. Er hat den Kontakt gesucht, sowohl zu den Co-Trainern als auch zu mir", erklärte Reuter. "Wir haben gesagt, wir lassen ihn vollkommen in Ruhe. Aber man spürt, es ist ihm fast schon etwas langweilig in der Klinik. Aber er muss jetzt einige Tage da bleiben. Er wird mitfiebern und seiner Mannschaft die Daumen drücken."