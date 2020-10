French Open: Zverev raus - Spray und Schlägerwurf helfen nicht

Ein angeschlagener Alexander Zverev spielt sich im Achtelfinale der French Open gegen Toptalent Jannik Sinner in eine Frust-Spirale - und scheidet aus.

Alexander Zverev lamentierte, warf den Schläger, holte den Arzt auf den Platz - doch am Ende war alles vergebens.

Der Traum der deutschen Nummer eins vom ersten Grand-Slam-Titel 2020 ist im Achtelfinale der French Open geplatzt. Der grippegeschwächte Weltranglistensiebte musste sich am Sonntag dem 19 Jahre alten italienischen Shootingstar Jannik Sinner 3:6, 3:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben.

Statt in Roland Garros mit seinem dritten Viertelfinaleinzug zu Boris Becker aufzuschließen und nun auf ein Duell mit Rekordsieger Rafael Nadal hinzufiebern, hat der 23 Jahre alte Hamburger seine Major-Saison mit einer Enttäuschung beendet. "Sinner war für mich heute der bessere Spieler", sagte Becker bei Eurosport . Der Südtiroler habe sich früh mit seiner Positionierung Vorteile verschafft. Zverev habe dagegen "zu passiv" agiert.

Mit dem Finale bei den US Open und der Halbfinalteilnahme bei den Australian Open kam Zverev seinem Ziel, der Krönung bei einem der vier wichtigsten Tennisevents, so nah wie nie zuvor. In Paris hatte er sich allerdings mehr erhofft.