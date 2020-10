FC Bayern, Einigung mit Rechtsverteidiger Bouna Sarr von Olympique Marseille

FC Bayern mit OM schon einig?

RMC Sport und La Provence gehen sogar so weit, dass sich Olympique Marseille und die Bayern auf eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro geeinigt haben. Dieser Version schloss sich am Sonntagnachmittag auch der Kicker an. Eine offizielle Bestätigung des FC Bayern steht noch aus. Das Transferfenster schließt in Deutschland am Montag um 18 Uhr.