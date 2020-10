ADAC GT Masters: Markus Pommer und Jeffrey Schmidt siegen in der Corvette

Das Duo, das in der Corvette C7 GT3-R für das deutsche Team Callaway Competition startet, gewann am Sonntag auf dem Sachsenring vor Charles Weerts/Dries Vanthoor (beide Belgien) und den Titelverteidigern Kelvin van der Linde/Patric Niederhauser (Südafrika/Schweiz), die jeweils im Audi R8 LMS unterwegs waren.

Mercedes scheidet mit Defekt aus

Pommer wusste nichts von seinem Sieg

Bereits in zwei Wochen steht das nächste Event auf dem Programm, am österreichischen Red Bull Ring steigen die Rennen neun und zehn von insgesamt 14. Es folgen Stationen in Zandvoort und Oschersleben, dort soll die Saison am 8. November enden.