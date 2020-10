Marcel Reif, Kolumne über Borussia Dortmund, FC Schalke 04 und FC Bayern

In seiner SPORT1-Kolumne schwärmt Marcel Reif von dem Spielstil von Borussia Dortmund. Auch zum Dilemma beim FC Schalke 04 hat er eine klare Meinung.

Borussia Dortmund hat - nach der 0:2-Pleite in Augsburg und der 2:3-Niederlage beim FC Bayern im Supercup - eine gute Reaktion gezeigt.

Beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg hat man wieder gesehen, was den BVB auszeichnet. Wenn sie gut spielen, ist das mit das Sexieste, was es im Fußball gibt. Ich kenne kaum eine Mannschaft, wo das Zugucken so ein Vergnügen ist. Das ist Kinderfußball, ganz unbekümmert. Gegen Augsburg hat das nicht funktioniert, da haben die Jungen gestaunt und man hat sie nicht gesehen.