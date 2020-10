Bundesliga: FC Bayern - Hertha BSC 4:3 - Lewandowski mit Viererpack

In einem völlig verrückten Spiel rettet der FC Bayern den zweiten Saisonsieg. Robert Lewandowski schnürt gegen Hertha BSC einen Viererpack.

Lewandowski-Wahnsinn in München!

Beim turbulenten 4:3 (1:0) gegen Hertha BSC erzielte Robert Lewandowski alle vier Treffer - den entscheidenden per Elfmeter in der Nachspielzeit (90.+3). ( Spielplan der Bundesliga 2020/21 )

In der Tabelle kletterte die Mannschaft von Hansi Flick nach dem zweiten Saisonsieg auf den vierten Platz, Hertha bleibt nach der zweiten Niederlage in Serie in der unteren Tabellenhälfte hängen. (Tabelle der Bundesliga)