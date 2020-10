ADAC TCR Germany: Harald Proczyk siegt auf Sachsenring, Schrötter Sechster

Der Moto2-Fahrer, der an diesem Wochenende das "VIP Auto" für das Hyundai Team Engstler fuhr, belegte im zweiten Rennen auf dem Sachsenring den sechsten Platz. Am Samstag war er im Hyundai i30 N TCR Neunter geworden.

"Es war das Maximale, was ich hätte erreichen können. Die anderen sind einfach noch ein bisschen zu schnell. Mir fehlt die Erfahrung, aber wir können echt zufrieden sein", sagte Schrötter, der bereits am kommenden Wochenende wieder in der Moto2-WM in Frankreich im Einsatz ist.