2. Bundesliga: Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf 2:1, Würzburg - Fürth 2:2

Holstein Kiel ist neuer Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Die Störche siegten im Heimspiel gegen Absteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (1:0) und kletterten in der Tabelle an Hannover 96 und am Hamburger SV vorbei auf Platz eins. (Das Spiel Kiel - Düsseldorf zum Nachlesen im Ticker)