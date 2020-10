DEL: Krach um Saisonstart - Moritz Müller übt harte Kritik

Nach der erneuten Verschiebung des Saisonstarts gehen die Eishockey-Profis in die Offensive. Sie nehmen die Entscheidung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht mehr kommentarlos hin, sondern kritisieren die Führung öffentlich und in einem deutlich schärferen Ton.

Fortsetzung erst im Dezember?

Auch die Spielergewerkschaft meldete sich offiziell zu Wort - mit der klaren Botschaft: Das ist zu wenig! "Anstelle von mutmachenden Antworten und einer berechtigten Hoffnung auf eine Rückkehr aufs Eis und in die Fankurven" habe die erneute Verschiebung auf unbestimmte Zeit "viele Fragen und große Enttäuschung hinterlassen", heißt es in einer Stellungnahme.

Die DEL hatte den für den 13. November anvisierten Saisonstart nach einer Videokonferenz mit den Klub-Bossen am vergangenen Freitag abgesagt. Ziel sei es nun, "in der zweiten Hälfte des Dezembers" loszulegen, so Geschäftsführer Gernot Tripcke. Die DEL, der nach eigenen Angaben durch Corona 60 Millionen Euro fehlen, hatte den Starttermin an feste Zusagen für Finanzhilfen aus der Politik bis zum 2. Oktober geknüpft. Diese blieben aus, "von daher war diese Entscheidung alternativlos", sagte Tripcke.