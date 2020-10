Serie A: SSC Neapel gegen Juventus Turin - womöglich kein Reiseverbot

Der SSC Neapel darf womöglich doch zum Topspiel gegen Juventus Turin antreten. Doch der Klub hüllt sich in Schweigen.

Am Sonntagabend sollte zwischen Juventus Turin und dem SSC Neapel das Topspiel der Serie A steigen. Eigentlich.

Nun berichtet die italienische Nachrichtenargentur ANSA allerdings, dass die Behörde in solches Verbot niemals explizit angeordnet hatte - und beruft sich dabei auf ein Statement der ASL, das der Agentur vorliegt. In dem Dokument soll nur vorgegeben werden, dass einige Spieler sowie Trainer Gennaro Gattuso sich in "überwachte Quarantäne" zu begeben hätten.