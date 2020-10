Eintracht Frankfurt: Erik Durm auf dem Abstellgleis

Auf der Bank durfte Erik Durm in dieser Saison noch nicht Platz nehmen © Imago

C. Michel

2014 noch Weltmeister - heute nur noch Stammgast auf der Tribüne. Erik Durm ist bei Eintracht Frankfurt am persönlichen Tiefpunkt angekommen.

Der letzte Einsatz von Erik Durm liegt lange zurück, am 23. Mai wurde der Allrounder gegen den FC Bayern München (2:5) zuletzt eingewechselt.

Hütter setzt nicht mehr auf Durm

Die Hoffnungen waren andere, als Durm im Sommer 2019 für vier Jahre unterschrieben hat. Er kam als Stammspieler von Huddersfield Town, in seiner Zeit bei Borussia Dortmund war er in 97 Pflichtspielen an 13 Toren beteiligt. Vor sechseinhalb Jahren nahm ihn Bundestrainer Joachim Löw mit nach Brasilien, auch ohne Einsatz ist er Weltmeister.