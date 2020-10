Ligue 1: Stade Rennes leiht Daniele Rugani und Dalbert aus

Stade Rennes ist aktuell Tabellenführer der Ligue 1 und hat sich in der vergangenen Saison das erste Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert. In ihrer Gruppe mit dem FC Chelsea, FC Sevilla und FK Krasnodar möchten die Franzosen besser abschneiden als in der vergangenen Euro League Saison, in der sie die Vorrunde nicht überstanden.