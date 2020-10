Moise Kean vor Wechsel zu Paris Saint-Germain vom FC Everton

Wie die L'Equipe berichtet, kommt der 20-Jährige noch am Sonntag in Paris an, wo er den Medizincheck absolvieren soll. Damit bekommt Trainer Thomas Tuchel für die nächste Saison eine weitere Option in der Offensive, die mit Neymar, Kylian Mbappé, Angel di Maria und Mauro Icardi allerdings auch schon hochkarätig besetzt ist.