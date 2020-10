Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen nach Tätlichkeit am Pranger

Was war passiert? Bellarabi war in der Schlussphase mit Stuttgarts Roberto Massimo aneinander geraten, beide standen sich an der Seitenlinie Stirn an Stirn gegenüber. Dann packte der 30-Jährige seinen Kontrahenten an der Nase. Die Streithähne bekamen beide die Gelbe Karte, obwohl Bellarabis Tätlichkeit durchaus auch einen Platzverweis hätte nach sich ziehen können.