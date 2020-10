Philipp Lahm nimmt deutsche Nationalmannschaft in Corona-Zeiten in Pflicht

Philipp Lahm sieht die deutsche Nationalmannschaft in einer Vorbildrolle © Imago

Philipp Lahm sieht die deutsche Nationalmannschaft in einer Vorbild-Rolle. Der ehemalige Weltmeister stellt eine klare Forderung an das DFB-Team.

Für Ex-Kapitän Philipp Lahm ist die Nationalmannschaft in den Zeiten der Corona-Pandemie besonders in der Pflicht.

Die in den vergangenen Monaten immer wieder aufgekommene Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB) wollte Lahm nicht teilen.

"Der DFB bewegt sich. Es passiert etwas. In den letzten Monaten hat sich einiges verändert, was ich positiv finde", äußerte der 36-Jährige, der für den Verband als Geschäftsführer der EURO-GmbH die EM 2024 organisiert: "Dass es in einer solchen Zeit Schwierigkeiten gibt, ist normal."