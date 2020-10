French Open live: Alexander Zverev - Jannik Sinner im TV, Stream, Ticker

Alexander Zverev bekommt es im Achtelfinale der French Open mit Jannik Sinner zu tun. Die deutsche Nummer eins weiß bereits, was auf ihn zukommt.

Anfang des Jahres schnappte sich Alexander Zverev den Südtiroler Jannik Sinner. "Das war in Brisbane", erinnerte sich der Hamburger in Paris. Damals, beim ATP-Cup, steckte Zverev noch in einer sportlichen Krise.