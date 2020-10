UFC: Casey Kenney richtet Heili Alateng übel zu - Holms schlägt

Heili Alateng muss bei der Kampfnacht der UFC auf "Fight Island" in Abu Dhabi mächtig einstecken. Casey Kenney dominiert gegen den Chinesen nach Belieben.

Was für eine heftige Abreibung: Die aktuelle Kampfnacht der UFC auf "Fight Island" in Abu Dhabi endete für den Chinesen Heili Alateng mit einer brutalen Demontage.

Der US-Amerikaner Casey Kenney dominierte den 28 Jahre alten Bantamgewichtler nach Belieben und fügte ihm heftige Wunden an Gesicht und Oberkörper zu.

Der "Mongolian Knight" allerdings ging nicht k.o. und handelte sich so noch mehr Tritte und Hiebe ein.#

Am Ende der drei Runden waren es 142 Körpertreffer – Alateng landete 54. (UFC auf Fight Island im Re-Live und andere Kampfsport-Highlights auf DAZN usw.) Kenney gewann am Ende einstimmig nach Punkten, in den sozialen Medien zeigten sich die UFC-Fans aber auch von Alatengs Widerstandskraft beeindruckt.