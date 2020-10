Schalke 04: Ralf Fährmann bei Niederlage gegen Leipzig von Rönnow ersetzt

Schalke-Torhüter Ralf Fährmann kassierte in der ersten Hälfte gegen RB Leipzig drei Gegentore © Imago

Der Keeper von Schalke 04 war in der Halbzeit beim Stand von 0:3 gegen RB Leipzig in der Kabine geblieben.

Schalkes neuer Trainer Manuel Baum sagte nach der 0:4-Niederlage bei SPORT1: "Fährmann hat sich in der ersten Halbzeit an den Adduktoren verletzt, deswegen mussten wir ihn in der Halbzeit rausnehmen."