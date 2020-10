Galopp, Prix de l' Arc de Triomphe: Starts wegen verunreinigtem Futter in Gefahr

Futter mit Zilpaterol verunreinigt

In der Racing Post heiß es dazu: "Am Freitagabend gab Gain Equine Nutrition eine Erklärung heraus, in der die Trainer angewiesen wurden, Pferde nicht mit ihren Pferdeprodukten zu füttern, nachdem sich herausgestellt hatte, dass einige der Produkte mit Zilpaterol verunreinigt waren. Dieses Mittel ist in Europa verboten, wird aber in Amerika und anderswo verwendet, hauptsächlich um die Gewichtszunahme von Rindern zu fördern. Das Gutachten kam zustande, nachdem France Galop bekannt gegeben hatte, dass fünf Pferde in den letzten Woche positiv auf Zilpaterol getestet worden waren.

Aidan O'Brien, der am Donnerstagabend von der Problematik unterrichtet wurde, hat bereits alle Gain-Produkte abgesetzt. Weiter hieß es, dass er allen Pferden, die am Wochenende in Frankreich starten, Blut und Urinproben entnommen hat. Die Proben werden wohl erst am Samstagabend ausgewertet sein, dennoch werden Mythical und Passion, die bereits am Samstag in Longchamp an den Ablauf kommen, starten. Weitere Proben wurden in Irland untersucht, und könnten bereits noch heute Nacht ausgewertet werden.