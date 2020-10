Bundesliga: Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0

Werder Bremen siegt im Geisterspiel und feiert den zweiten Dreier in Folge. Bittencourt sorgt für die erste Arminia-Niederlage der Saison.

Leonardo Bittencourt (27.) schoss das Tor des Tages und ließ die Hanseaten nach dem am Ende mühsamen 1:0 (1:0) gegen den Aufsteiger jubeln. Nach dem zweiten Sieg in Serie zog Werder mit nun sechs Punkten auf dem Konto an Bielefeld vorbei und rangiert nun auf einem Europapokalplatz.