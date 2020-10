ADAC GT4 Germany: Hendrik Still & Jan Marschalkowski im Mercedes siegen

Packendes Duell! Pole-Setter geben Start-Ziel-Sieg her

Beim ersten Rennen der ADAC GT4 Germany auf dem Sachsenring fällt die Entscheidung über den Sieg erst in der letzten Runde. Ein Mercedes-Duo krönt sich um Sieger.

Lange Zeit hatten sich zwei Mercedes während des Rennens duelliert. Der Bolide des Duos Luca-Sandro Trefz und Julien Apothéloz vom Team MANN-FILTER Team HTP-WINWARD, der auch auf der Pole Position gestanden hatte, lag dabei stets in Führung. Doch in der allerletzten Runde wendete sich das Blatt.

Hendrik Still zog mit seinem Silberpfeil vom Team Zakspeed in einer Linkskurve vorbei. Bei Teamkollege Jan Marschalkowski, der bis zum Fahrerwechsel in dem Boliden unterwegs war, war die Freude dementsprechend groß.