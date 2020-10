ADAC GT Masters: Marvin Dienst und Philipp Frommenwiler im Mercedes siegen

Das Fahrer-Duo Marvin Dienst und Philipp Frommenwiler hat den ersten Umlauf des ADAC GT Masters auf dem Sachsenring gewonnen. Von der Pole Position aus in das Rennen gestartet, konnte Dienst die Führung bis zum Fahrerwechsel verteidigen. Und auch mit Frommenwiler am Steuer ging es erfolgreich weiter.

Für die beiden Piloten ist es der erste Sieg in dieser Saison - nach dem dürftigen Saisonstart mit schlechten Ergebnissen eine Befreiung. "Ich habe es besonders genossen. Wir hatten keinen leichten Auftakt in die Saison und dieses Wochenende läuft es wie am Schnürchen. Marvin hat einen Top-Job gemacht und das Team hat ein Top-Auto hingestellt", sagte Frommenwiler im SPORT1-Interview.