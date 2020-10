Malik Tillman vom FC Bayern mit Kreuzbandriss nach Spiel gegen Dynamo

Im Juli hatte Tillman seinen Vertrag bei den Bayern bis 2023 verlängert. In der vergangenen Spielzeit spielte der Angreifer zunächst bei der U19, bei der er 16 Tore in 26 Partien erzielte. In der Endphase der Saison durfte er dann auch in der 3. Liga ran. Bei den Amateuren steuerte er fünf Treffer in acht Partien bei.