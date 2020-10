French Open: Daniel Altmaier im Achtelfinale nach Sieg über Berrettini

Der deutsche Außenseiter setzte sich in der dritten Runde gegen den an Position sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini glatt in drei Sätzen mit 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 durch. Der 22-Jährige kam sehr gut in die Partie und bestimmte von Beginn an das Geschehen. Sein klar favorisierter Gegner fand nie zu seinem Spiel und musste eine deutliche Niederlage hinnehmen.