ADAC TCR Germany: Dominik Fugel siegt vor Bruder Marcel, Schrötter Neunter

Fugel feiert souveränen Sieg

Dominik Fugel, der ursprünglich von Platz vier aus in das Rennen gegangen war, profitierte in der Anfangsphase von einem äußerst schlechten Start von Golf-Pilot René Kircher, der von Rang zwei aus in das Rennen gegangen war. Weil dieser zudem gleich zweimal weit in die Auslaufzone getragen wurde, konnte sich Fugel in seinem Honda vorbeischieben.