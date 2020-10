Bundesliga: RB Leipzig - Schalke 04 4:0 - Baum verliert bei S04-Debüt

Schalke stellt Negativrekord ein - RB Leipzig jetzt Erster

"In diesem Moment läuft es nicht so gut für uns. Es ist klar, dass wir es besser machen müssen und im nächsten Spiel drei Punkte holen", sagte Salif Sané bei Sky . "Wir müssen Punkte holen, auch für die Stimmung in der Kabine. Wir müssen den Kopf oben halten und nach vorne schauen."

Als erstes Team in der Liga-Historie kassierte Schalke an den ersten drei Spieltagen 15 Gegentore. Einzig der zur Pause für den angeschlagenen Ralf Fährmann eingewechselte Frederik Rönnow hielt die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel einigermaßen im Rahmen. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Ein Eigentor von Can Bozdogan (31.), sowie Kopfballtore von Angelino (35.) und Willi Orban (45.+2) sorgten bereits in den ersten 45 Minuten für klare Verhältnisse. Marcel Halstenberg erhöhte in der Schlussphase per Handelfmeter (80.).