1. FC Köln unterliegt Borussia Mönchengladbach im Rheinderby - Horn patzt

Der 1. FC Köln verliert das Rheinderby gegen Mönchengladbach - auch, weil Keeper Timo Horn erneut schwächelt. Ein früher Doppelschlag bringt Coach Gisdol in Not.

13 Ligaspiele in Folge hat der FC nun nicht gewonnen, der letzte Sieg gelang Anfang März, noch vor der Coronapause beim späteren Absteiger SC Paderborn,

Am Samstag schossen Alassane Plea (14.) und Stefan Lainer (16.) die zu Beginn extrem starken Gladbacher in Führung, Kapitän Lars Stindl (56.) legte später per Foulelfmeter nach. Elvis Rexhbecaj (84.) gelang das Ehrentor für den FC.