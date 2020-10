Volleyball, Bundesliga Frauen: Check mit Stuttgart, Schwerin, Dresden, Potsdam

Am Abend startet die Volleyball-Bundesliga in ihre neue Saison. Wie sind nach der Coronapause die Kräfteverhältnisse? SPORT1-Experte Dirk Berscheidt schätzt ein.

Nach der wegen der Coronakrise abgebrochenen Saison 2019/20 und einer monatelangen Pause startet die Volleyball-Bundesliga der Frauen in ihre neue Spielzeit. Am Abend sind mit Dresden, Schwerin und Potsdam gleich mehrere Topteams zum ersten Mal im Einsatz (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen) .

2019 schnappte sich Stuttgart den Meistertitel, in den beiden Jahren zuvor gewann Schwerin, davor dreimal Dresden. Alle drei Teams gehören auch in der Saison 2020/21 zum Favoritenkreis.

Allianz MTV Stuttgart

Dresdner SC

Auch der Dresdner SC ist nicht zu unterschätzen. Mit Jennifer Janiska, die bis zu ihrer Hochzeit im August Jennifer Geerties hieß, hat sich das Team eine Anker-Spielerin geschnappt, die für viel Stabilität in der gesamten Struktur sorgt. "Die Rolle, die sie also auch in Schwerin und in der Nationalmannschaft ausgeübt hat", erklärt Berscheidt.