Bundesliga: FC Bayern - Hertha BSC live im TV, Stream, Ticker

Erst mussten die Träume vom Heim-Finale im DFB-Pokal nach einer blamablen Niederlage in der ersten Runde begraben werden, dann setzte es gegen Eintracht Frankfurt in der Liga eine 1:3-Niederlage. Weil auch die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht stimmten, bleibt das 4:1 zum Ligabeginn gegen Bremen der einzige Lichtpunkt in der Frühphase der Saison.