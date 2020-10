2. Bundesliga: Hannover - Braunschweig 4:1, Heidenheim - Paderborn 0:0

Hannover 96 schlägt in der 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig deutlich. Auch Regensburg siegt. Paderborn holt in Heidenheim den ersten Punkt der Saison.

Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga im brisanten Derby gegen Eintracht Braunschweig einen Sieg eingefahren und die zwischenzeitliche Tabellenführung erobert. Die 96er gewannen vor 7300 Zuschauern gegen den Aufsteiger aus der rund 50 km entfernten Nachbarstadt mit 4:1 (0:0). ( Das Spiel Hannover - Braunschweig zum Nachlesen im Ticker )

Im 175. Duell erzielte Torjäger Martin Kobylanski (51.) das unverdiente Führungstor für die Gäste. Linton Maina (54.) sorgte für den raschen Ausgleich. Zu den Derby-Helden avancierten dann Hendrik Weydandt (71.), Niklas Hult (74.) per Doppelschlag sowie Genki Haraguchi (86.). (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga )

"Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist unbeschreiblich, ich habe es mir versucht, vor dem Spiel vorzustellen", erklärte der in der Nähe von Hannover geborene Weydandt bei Sky. "In der Halbzeit haben wir viel Wert darauf gelegt, nicht noch nervöser zu werden. Wir haben das heute erzwungen.", erklärte der Stürmer. Braunschweigs Kobylanski fand klare Worte: "Wir sind auseinander gefallen. Das darf uns nicht passieren."