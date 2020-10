NBA: Olympia 2021 wohl ohne Stars aus der NBA laut Adam Silver

Das olympische Basketball-Turnier im Sommer 2021 in Tokio wird womöglich ohne NBA-Stars stattfinden müssen.

"Wir werden es in Betracht ziehen. Ich halte es letztlich für unwahrscheinlich, dass wir bei einem verspäteten Liga-Beginn für die Olympischen Spiele stoppen würden", sagte NBA-Commissioner Adam Silver am Rande des zweiten Finalspiels zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat (124:114) am Freitag.