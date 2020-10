ADAC GT Masters, ADAC GT4, TCR Germany, Porsche Carrera Cup LIVE im TV

ADAC GT Masters: Wer wird Halbzeitmeister?

Moto2-Star Schrötter in der ADAC TCR Germany

Bei der TCR Germany gibt Moto2-Star Marcel Schrötter am Wochenende sein Autorenn-Debüt. Der Bayer fährt das VIP-Auto des Hyundai Team Engstler. SPORT1 zeigt die zwei Rennen der ADAC TCR Germany am Samstag LIVE ab 11:45 Uhr im Free-TV und auf SPORT1.de sowie am Sonntag LIVE ab 11:20 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1.de .

Die Läufe der ADAC GT4 Germany sind am Samstag LIVE ab 15:30 Uhr auf SPORT1 und SPORT1.de zu sehen und am Sonntag LIVE ab 14:30 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1.de . Als Kommentator ist neben Patrick Simon auch Peter Kohl am Mikrofon im Einsatz.

Zweiter Halt für den Porsche Carrera Cup Deutschland

Nach dem Saisonstart in Le Mans ist es für den deutschen Markenpokal erst der zweite Halt in diesem Jahr. Insgesamt messen sich die 53 Fahrer in dieser Saison in zehn Läufen. Nach seinem Sieg in Le Mans geht der Niederländer Larry ten Voorde als Tabellenführer in die Rennen am Sachsenring.