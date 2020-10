NBA-Finals: Los Angeles Lakers besiegen Miami Heat in Spiel zwei - James motzt

Das Team um Superstar LeBron James schlug die Miami Heat in Orlando mit 124:114 und ist nur noch zwei Siege von der ersten Meisterschaft seit zehn Jahren entfernt.

James kritisierte anschließend dennoch die Defensivleistung seines Teams. "Ich, der Coach und AD waren nicht zufrieden mit unserer Präsenz in der Defensive heute. Das können wir deutlich besser. Ich und AD sind nicht einfach mit dem Sieg zufrieden. Wir wollen großartig sein", sagte der 35-Jährige, der mit Miami 2012 und 2013 den Titel geholt hatte.

LeBron James: Wir werden besser sein

Dass sich Los Angeles nicht auf den zwei Siegen ausruhen sollte, zeigt sich in den kämpferischen Aussagen Jimmy Butlers: "Wir geben niemals auf. Wir werden kämpfen und wir werden durchziehen bis nichts mehr geht. Es ist noch nicht zu Ende. Wir sind nur zwei Spiele hinten. Wir müssen etwas ganz besonderes machen und wir sind dazu in der Lage.", sagte er nach dem Spiel.

Die Miami Heat haben in den Playoffs schon häufiger ihren Kampfesgeist unter Beweis gestellt und der in der Crunch-Time entscheidende Spieler war dabei immer wieder Butler: "Wir glauben einfach dran. Aber wir müssen verdammt nah an der Perfektion spielen, um die Typen zu schlagen. Das sind wir bisher noch schuldig geblieben, und wenn wir es nicht bald machen, wird es nicht schön."