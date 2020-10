Motorsport: Sophia Flörsch und Valtteri Bottas testen Extreme E

Jetzt wird's extrem! Nach ihrem erfolgreichen Auftritt bei den 24 Stunden von Le Mans befährt Sophia Flörsch (19) ganz neues Terrain. Am Freitag hat Deutschlands schnellste Rennfahrerin in Südfrankreich ein Auto der Extreme E getestet.

Die Elektro-Rennserie ist das neueste Baby von Formel-E-Gründer Alejandro Agag und will ab Januar 2021 mit 544 PS starken und 1650 Kilo schweren Elektro-Geländewagen an Orten fahren, die besonders vom Klimawandel bedroht sind. Das Besondere aus Sicht von Flörsch: Ein Mann und eine Frau müssen sich je ein Auto teilen. Beide Rundenzeiten werden zusammengerechnet.

Flörsch: "Habe natürlich ja gesagt"

Der Test kam spontan zustande. "Erst am Montag wurde ich von der Extreme E angerufen und da habe ich natürlich ja gesagt", verrät sie. Die Münchnerin testete nicht für ein spezielles Team, sondern den Odyssey21 der Veranstalter rund um Alejandro Agag. Mit dabei hinterm Steuer auch: Mercedes-Formel-1-Star Valtteri Bottas.

"Das ist etwas ganz anderes, als alles, was ich bisher gefahren bin", so Flörsch. "Das Auto ist wie eine große, schnelle Ameise - mit riesigen Federwegen und Reifen. Man fährt mehr quer als geradeaus - insgesamt eher wie in der Rallye."