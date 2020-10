Premier League und FC Liverpool: Rhian Brewster zu Sheffield United

"Wenn man sich die Einkäufe in diesem Sommer anschaut, haben wir eine sehr gute Zukunft vor uns", kommentierte Coach Chris Wilder den Transfer, der in Sheffield Sander Berge als teuersten Spieler ablöst.

Brewster verpasst Durchbruch bei Klopp

In der Rückrunde der vergangenen Saison war der englische U21-Nationalspieler dann an Zweitligist Swansea City verliehen worden, hatte in 20 Partien in der Championship zehn Tore erzielt.