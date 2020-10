Ligue 1: PSG gegen Angers 6:1 - Neymar, Draxler, Mbappé treffen

PSG kommt in der Ligue 1 auf Touren. Gegen Angers ist der Sieg ungefährdet. Neymar macht seine ersten Saisontore, Florenzi gelingt ein kurioser Treffer und auch Draxler trifft.

Paris Saint-Germain kommt nach dem Mini-Fehlstart in der Ligue 1 auf Touren!

Am 6. Spieltag feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit dem 6:1-Kantersieg gegen Angers den vierten Erfolg in Serie. (Der Liveticker zum Nachlesen)

Zuvor war das Star-Ensemble mit zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet. (Die Tabelle der Ligue 1)

Florenzi und Neymar treffen

Alessandro Florenzi, Leihspieler der AS Rom, brachte den aktuellen französischen Meister schon in der 7. Minute mit einem kuriosen Tor in Führung. Angers-Verteidiger Enzo Ebosse hatte ein Zuspiel von Nationalspieler Julian Draxler direkt vor die Füße des Italieners geklärt, der den Ball mit einer äußert krummen Flugkurve über Keeper Paul Bernardoni hinweg ins lange Eck schlenzte.