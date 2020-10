Darts, EM: Austragung statt Dortmund in Oberhausen wegen Zuschauerzahl

Jetzt muss es also eine Nummer kleiner gehen:

Die Darts-EM wird wegen der aktuellen Corona-Auflagen nicht wie geplant in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen.

Das Major wurde verlegt und geht nun vom 29. Oktober bis 1. November in der nahegelegenen König-Pilsener-Arena in Oberhausen über die Bühne. Das gab der Verband PDC Europe am Freitagabend bekannt.