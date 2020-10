Anzeige

Union Berlin - FSV Mainz 05 4:0 - Kruse trifft bei Lichte-Debüt Kruse leitet Mainzer Debakel ein

Max Kruse erzielte seinen ersten Treffer für Union Berlin © Imago

SPORT1

Beim Debüt des neuen Trainers Jan-Moritz Lichte geht der FSV Mainz 05 bei Union Berlin unter. Max Kruse und Joel Pohjanpalo treffen erstmals für die Eisernen.

Neuer Trainer, alte Probleme!

Der FSV Mainz 05 rutscht auch unter Achim Beierlorzers Nachfolger Jan-Moritz Lichte immer tiefer in die Krise. Die Rheinhessen unterlagen am Freitagabend Union Berlin nach einer desolaten Vorstellung mit 0:4 (0:1) und kassierten damit am 3. Spieltag die dritte Niederlage. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

"In den entscheidenden Momenten hat es einfach schlecht ausgesehen", gestand der Mainzer Torhüter Robin Zentner bei DAZN. "Wir haben viele Aktionen gut verteidigt, aber sehr viele auch nicht. Wir haben den Unionern zu viel Platz gelassen. Sie konnten teilweise die Tore ohne Bedrängnis erzielen. Das ist einfach zu billig."

Viel Arbeit für Lichte - "geiles Gefühl" für Kruse

Lichte, der nach den Turbulenzen um den Spielerstreik und der Entlassung Beierlorzers am vergangenen Sonntag das Ruder bei den Mainzers übernommen hatte, meinte: "Die Situation war schwer, das haben wir vor dem Spiel gesagt. Aber sie sollte für keinen von uns eine Ausrede sein, dass wir hier heute vier Stück bekommen haben. Das hat mit der Situation nichts zu tun, sondern mit dem, was wir auf dem Platz gezeigt haben." Der 40-Jährige hat noch viel Arbeit vor sich: "Die Defensive ist mit vier Gegentoren das eine, was wir kritisch beäugen müssen, die Situation, dass wir uns offensiv auch nicht durchgesetzt haben, ist das andere."

Max Kruse köpfte die Eisernen bei seinem Startelf-Debüt mit seinem ersten Treffer für seinen neuen Klub in Führung (13.). (Der Liveticker zum Nachlesen)

"Es ist ein geiles Gefühl in der Bundesliga zu treffen. Das brauche ich keinem erzählen", sagte Kruse bei DAZN. "Das war wieder ein Schritt nach vorne. Aber dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin, hat man heute auch gesehen. Jetzt habe ich zwei Wochen Zeit daran zu arbeiten, dass es beim nächsten Spiel besser wird."

Marcus Ingvartsen (49.) legte zu Beginn der zweiten Halbzeit nach. Marvin Friedrich (63.) und Neuzugang Joel Pohjanpalo (64.) mit seinem ersten Tor nur 35 Sekunden nach seiner Einwechslung bauten die Führung weiter aus.

"Einfach war es nicht, es war schon schwieriger. Wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Das Offensivspiel hat auch gut funktioniert, das war in letzter Zeit unser Schwachpunkt", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel. "Wir haben in der Breite mehr Qualität bekommen und sind in der Bundesliga angekommen. Wir haben super Transfers getätigt, so macht es einfach Spaß."

Union-Neuzugang Karius auf der Bank

Während die Unioner, die erstmals in einem Bundesligaspiel vier Tore erzielten, in der Tabelle vorerst auf den dritten Rang kletterten, bleibt Mainz als Vorletzter weiter in der Abstiegszone hängen. Und der blutleere Auftritt der Mainzer am Freitagabend gibt wenig Anlass auf baldige Besserung. (Die Tabelle der Bundesliga)

Union Berlin hingegen kommt immer besser in Schwung. Mit vier Punkten aus drei Spielen liegt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer voll im Soll. Kruse erzielte sein erstes Bundesliga-Tor seit April 2019, als der 32-Jährige noch für Werder Bremen im Einsatz war.

Der Neu-Köpenicker Loris Karius saß gegen seinen Ex-Klub nur auf der Bank - und sah einen weitgehend beschäftigungslosen Andreas Luthe im Tor der Gastgeber. Beim ersten und einzigen gefährlichen Mainzer Abschluss durch Jonathan Burkardt in der 73. Minute (!) musste Luthe nicht eingreifen, weil der Schuss über den Kasten rauschte.

Kruse bei Startelf-Debüt für Union gleich erfolgreich

Vor 4400 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei schickte Unions Fischer Kruse erstmals von Beginn an aufs Feld. Den ersten schönen Angriff der Gastgeber nutzte der Routinier gleich zur Führung. Sheraldo Becker stieß rechts bis zur Torlinie durch und flankte butterweich auf den langen Pfosten, von dort konnte Kruse ohne Gegenspieler einköpfen.

Mainz-Coach Lichte schickte seine Spieler sofort wieder nach vorne, doch ins letzte Drittel kamen die Gäste nur selten. Zwar präsentierte sich das 05-er Mittelfeld laufstark und ballsicher, doch Unions Defensive trat extrem kompakt und zweikampfstark auf und ließ nur wenig zu.

Union wurde mit zunehmender Spielzeit immer sicherer und wartete auf die Fehler der Gäste, die auch kamen. In der 27. Minute unterlief der unsichere Innenverteidiger Alexander Hack den Ball, und der auffällige Becker stach wieder über rechts bis zur Torlinie durch. Dieses Mal konnte Kruse seine Flanke aber nicht im Tor unterbringen.

Mainz vollkommen harmlos

Mainz blieb auch weiterhin zu harmlos. Zwischen Mittelfeld und Angriff funktionierte die Abstimmung nur selten, Jean-Philippe Mateta war im Sturm als einzige Spitze völlig auf sich allein gestellt. Offenbar hatten die letzten Chaoswochen mit Spieler-Aufstand und Trainer-Wechsel Spuren hinterlassen.

Hinzu kamen grobe Abwehrschnitzer. Nach einer erneuten langen Flanke von der rechten Seite kam Ingvartsen am langen Pfosten völlig frei zum Schuss und erzielte das 2:0. Die stimmungsvollen Fans feierten ihre Mannschaft lautstark, Mainz hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen. Als der aufgerückte Abwehrspieler Marvin Friedrich und der eingewechselte Neuzugang Pohjanpalo per Doppelschlag auf 4:0 erhöhten, gab es kein Halten mehr in der Alten Försterei.