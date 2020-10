Eintracht Frankfurt: Filip Kostic fällt aus - diese Optionen hat Adi Hütter

C. Michel

Erstmals in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt ist Filip Kostic schwerer verletzt. Wie reagiert Trainer Adi Hütter auf diesen Ausfall? Es gibt verschiedene Optionen.

In sechs Jahren in der Bundesliga stand er seinen Klubs VfB Stuttgart, Hamburger SV und Eintracht Frankfurt in nur 13 Partien nicht zur Verfügung. Doch die Knieverletzung, die sich der Flügelspieler gegen Hertha BSC zugezogen hat, wird ihn wochenlang außer Gefecht setzen.